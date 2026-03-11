Появилось видео с бойцом СВО, который в одиночку держал опорник 68 дней
Появились кадры с 21-летним российским бойцом Сергеем Ярашевым, который в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на протяжении 68 дней. Видео опубликовало Минобороны.
Военнослужащему, находившемуся в полуразрушенном здании, с помощью дронов доставили провизию и боекомплект.
Ранее стало известно, что Ярашев получил звание Героя России, указ подписал президент Владимир Путин.
Сейчас боец находится в госпитале, ему потребовалась серьезная операция. Врачам пришлось ампутировать молодому человеку стопы.
Ранее стало известно, что Ярашев перед заданием позвонил матери и пообещал, что вернется.