Появилось видео с бойцом СВО, который в одиночку держал опорник 68 дней

Фото: РИА «Новости»

Появились кадры с 21-летним российским бойцом Сергеем Ярашевым, который в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на протяжении 68 дней. Видео опубликовало Минобороны.

Военнослужащему, находившемуся в полуразрушенном здании, с помощью дронов доставили провизию и боекомплект.

Ранее стало известно, что Ярашев получил звание Героя России, указ подписал президент Владимир Путин.

Сейчас боец находится в госпитале, ему потребовалась серьезная операция. Врачам пришлось ампутировать молодому человеку стопы.

Ранее стало известно, что Ярашев перед заданием позвонил матери и пообещал, что вернется.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте