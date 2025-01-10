Появилось видео последствий ракетного удара ВСУ по Донецку 10 января

Появилась видеозапись с места удара ВСУ по Донецку в пятницу, 10 января. Кадры предоставил СК России.

На видео сотрудники ведомства фиксируют последствия атаки украинской армии по Киевскому району города.

Можно увидеть здания с выбитыми стеклами и разрушенными фасадами, поврежденные автомобили и обломки, разбросанные по улице.

По словам следователей, на месте удара они нашли фрагменты, предположительно, РСЗО HIMARS. Их направят на экспертизу, чтобы уточнить вид снаряда.

В результате атаки украинской армии по Донецку погибли два мирных жителя. Еще двое получили ранения. Всего в городе прогремели шесть взрывов, которые могли быть работой средств противовоздушной обороны.

Момент попадания ракеты в городской супермаркет попал на камеру видеорегистратора.