В результате ракетной атаки ВСУ на Донецк погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в СК России.

Еще два человека получили ранения во время обстрела Киевского района города, предположительно, из РСЗО HIMARS.

В ходе атаки украинских войск повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Последствия целенаправленных преступных действий армии Украины зафиксировали сотрудники Следственного комитета.

Момент атаки ВСУ на супермаркет в Донецке ранее в пятницу зафиксировал камера видеорегистратора. Когда автомобиль, на котором было установлено устройство, подъехал к магазину, в здание попала украинская ракета. Машина уехала с паковки задним ходом.

На записи видно, что еще несколько водителей поспешили покинуть место происшествия. Всего прогремели шесть взрывов, которые могли быть работой средств ПВО.