Удар HIMARS по супермаркету в Донецке попал на камеру видеорегистратора

Момент удара ВСУ из РСЗО HIMARS по супермаркету в Донецке попал на камеру видеорегистратора. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash .

На записи автомобиль подъехал к супермаркету, всего на видео можно услышать шесть взрывов. Предположительно, это работа средств противовоздушной обороны. По данным оперативных служб, именно столько целей удалось сбить.

Когда авто достигло парковки у магазина, в здание прилетела ракета. Водитель задним ходом медленно уехал с места, в это время произошел второй удар. С территории супермаркета в спешке уехали другие машины.

Украинские боевики атаковали супермаркет «Молоко». Минимум два человека получили ранения.