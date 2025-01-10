Удар HIMARS по супермаркету в Донецке попал на камеру видеорегистратора

Видеорегистратор заснял момент удара HIMARS по супермаркету в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Момент удара ВСУ из РСЗО HIMARS по супермаркету в Донецке попал на камеру видеорегистратора. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи автомобиль подъехал к супермаркету, всего на видео можно услышать шесть взрывов. Предположительно, это работа средств противовоздушной обороны. По данным оперативных служб, именно столько целей удалось сбить.

Когда авто достигло парковки у магазина, в здание прилетела ракета. Водитель задним ходом медленно уехал с места, в это время произошел второй удар. С территории супермаркета в спешке уехали  другие машины.

Украинские боевики атаковали супермаркет «Молоко». Минимум два человека получили ранения.

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