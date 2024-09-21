Появилось видео последствий атаки ВСУ на Горловку

Жилой массив «Строитель» в Никитовском районе Горловки попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Видео последствий атаки появилось в распоряжении 360.ru.

Под удар попали пассажирские автобусы — в машинах выбило стекла. Также ВСУ разнесли постройки.

Мэр города Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что украинские боевики использовали для атаки БПЛА. В результате обстрела три мирных жителя получили ранения. Жертвами стали водитель автобуса и одна женщина.

«Соболезнования родным и близким», — написал глава Горловки.

Накануне украинские боевики атаковали сотрудников МЧС, которые тушили пожар в Горловке. ВСУ повредили автоцистерну, личному составу удалось спрятаться. На месте ЧП работали несколько пожарных расчетов.