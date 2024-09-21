Два человека погибли при обстреле жилмассива «Строитель» в Горловке

Водитель автобуса и мирная жительница погибли в результате обстрела жилого массива «Строитель» в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Приходько уточнил, что сначала женщина попала в больницу, врачи боролись за ее жизнь до последнего.
«Но ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал он.
Пострадали во время вооруженной агрессии противника в «Строители» трое мирных жителей. Повреждения получили несколько автобусов.
Ранее боевики ВСУ с помощью беспилотников атаковали фуру в центре Горловки, погибли двое мирных граждан. В тот же день ВСУ атаковали дронами пожарных, которые ликвидировали последствия другого обстрела.
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