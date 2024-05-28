Появилось видео из заваленного телами бойцов ВСУ подвала в Крынках
В распоряжении РИА «Новости» оказалось видео из подвала в селе Крынки в Херсонской области, заваленного телами украинских бойцов. Кадры предоставила пресс-служба губернатора Владимира Сальдо.
Отмечается, что ролик сняли 24 мая военнослужащие российских штурмовых отрядов. Тела военнослужащих в обмундировании и экипировке сложены хаотично.
ВС России зачистили село Крынки от разрозненных групп украинских боевиков. Как сообщил Сальдо ранее, после освобождения населенного пункта в подвалах разрушенных домов стали находить мертвых бойцов ВСУ.
Ранее, 27 мая, российские силы ударили по подконтрольному ВСУ селу Снигиревка, расположенному в 50 километрах от Херсона. Об этом сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ракетный удар пришелся по месту расположения техники и живой силы противника. Лебедев добавил, что на село постоянно идут подразделения ВСУ, оснащенные военной техникой и боекомплектами.