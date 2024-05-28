«Страшные находки». Сальдо рассказал о найденных трупах боевиков ВСУ в селе Крынки
Сальдо: в селе Крынки обнаружили подвалы, заваленные трупами военных ВСУ
В селе Крынки Херсонской области российские бойцы обнаружили подвалы с трупами украинских военных. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
Это произошло после того, как российские десантники освободили Крынки от украинских боевиков, пояснил Сальдо.
«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых „морских пехотинцев“», — рассказал глава региона.
Сальдо подчеркнул, что на левобережной части Днепра остались небольшие разрозненные группы замученных и голодных украинских солдат, которые скрываются в лесопосадках.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские ВС нанесли удары по подконтрольной ВСУ Снигиревке под Херсоном. Лебедев пояснил, что взрывной волной накрыло группу охотников на дроны и их спецоборудование.