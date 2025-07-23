Появилось видео из Стамбула в ожидании начала российско-украинских переговоров

Вокруг дворца Чираган в Стамбуле, где скоро должны начаться переговоры между Россией и Украиной, столпились журналисты. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Он прислал видео с места.

Переговоры, предположительно, должны начаться в 19:00 по московскому времени. Российская делегация уже прибыла в Стамбул, украинская начала визит с Анкары, где ее принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В центре сегодняшних переговоров, как ожидается, будут проекты меморандумов об урегулировании, которые представят обе стороны. Кроме того, делегации обсудят вопрос возможного продолжения обменов. После этого и российские, и украинские переговорщики дадут пресс-конференции.