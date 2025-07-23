Меморандумы и обмены будут в центре сегодняшних переговоров России и Украины

В центре внимания сегодняшних переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле окажутся возможные меморандумы и вопросы обменов. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

По данным собеседника агентства, основными темами обсуждений станут проекты меморандумов и вопросы обмена пленными. Ожидается, что после переговоров обе стороны проведут пресс-конференции. Как уточнил источник РИА Новости, для этого зал заседаний будет разделен перегородками на два пространства для выступлений делегаций.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав также вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, глава главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

По итогам предыдущих встреч в мае и июне Москва и Киев договорились об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", а также о возврате тяжелобольных и пленных до 25 лет по принципу "всех на всех".

Делегация Украины прибыла в Турцию на переговоры с Россией.