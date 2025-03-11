Появилось видео из трубы, по которой ВС России зашли в тыл ВСУ под Суджей

Больше 800 российских бойцов приняли участие в переброске через газопровод в Судже в Курской области. Видео, снятое внутри трубы, опубликовала главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале .

«Военнослужащие проходили группами по пять человек примерно, держали дистанцию метров 10. Когда останавливались, они расходились друг от друга на два метра, чтобы было легче дышать», — рассказал собеседник RT, знакомый с деталями операции.

Через трубопровод российские бойцы прошли в тыл украинской группировки под Суджей, вышли на поверхность и нанесли удар. Операция проводилась в условиях полной секретности.

Ранее военный токсиколог Александр Эдигер рассказал о героизме военнослужащих и добровольцев, преодолевших 10 километров по газопроводу. По его словам, бойцам необходимо пройти реабилитацию, поскольку они подверглись воздействию испарений метана и углеводородов.