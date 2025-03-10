Токсиколог оценил героизм прошедших к Судже по газопроводу бойцов

Токсиколог Эдигер рассказал, с чем столкнулись бойцы в газопроводе в Судже

Проход по газопроводу в Суджу грозил российским бойцам серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в беседе с mk.ru рассказал военный токсиколог Александр Эдигер.

По словам врача, преодолевшие 10 километров по пустой трубе газопровода в Суджу военнослужащие должны будут пройти реабилитацию и детоксикацию, ведь они подверглись воздействию испарений метана и углеводородов.

Также токсиколог перечислил возможные последствия, с которыми могут столкнуться бойцы.

Он пояснил, что речь идет о потере и путаности сознания, ступоре, а в самых тяжелых состояниях — коме. Кроме того, у бойцов, участвовавших в операции, могут наблюдаться галлюцинации.

Более 800 военнослужащих ВС России участвовали в переброске через газопровод в Судже. Преодолев путь по трубам, они вышли на поверхности в районе промышленной зоны и проникли в тыл боевиков ВСУ.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что при таком маневре существовал риск отравления, поэтому российские военнослужащие использовали средства защиты.