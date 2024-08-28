Появилось видео атаки ВСУ на емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельниче

Shot опубликовал видео удара дрона ВСУ по объекту в Кировской области

В среду, 28 августа, Вооруженные силы Украины атаковали в городе Котельниче Кировской области емкость для хранения нефтепродуктов. Кадры пролета дрона опубликовал Telegram-канал Shot .

По данным канала, атаку вражеский БПЛА совершил на комбинат «Зенит». На видео попал момент подлета беспилотника к емкости.

Местные жители сообщили, что атаку совершил уже четвертый за сутки украинский дрон-камикадзе. Последствием сброса взрывных устройств стало возгорание в двух резервуарах, рассказал источник издания.

Ранее БПЛА атаковали Ростовскую область, удар пришелся по топливному складу в Каменском районе, где из-за атаки начался пожар. Также дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили беспилотник ВСУ самолетного типа в Россошанском районе Воронежской области. О пострадавших и разрушениях власти не сообщали. Начавшееся возгорание ликвидировали местными силами.