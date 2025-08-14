Появилось первое видео с места удара БПЛА по жилому дому в Ростове-на-Дону

Взрыв прогремел в жилом доме в Ростове-на-Дону после попадания украинского беспилотника. Видео с места происшествия прислал 360.ru один из очевидцев.

Судя по кадрам, взрыв пришелся на верхние этажи здания.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что повреждения получили несколько многоквартирных домов по двум улицам. Ранения получил, предположительно, один человек. На место выехали оперативные службы.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщал, что пострадать при взрыве могли до 10 квартир. Осколки фасада и стекол упали на двух человек, проходивших под окнами дома.