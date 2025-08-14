Появилось первое видео с места удара БПЛА по жилому дому в Ростове-на-Дону

Взрыв прогремел в жилом доме в Ростове-на-Дону после попадания украинского беспилотника. Видео с места происшествия прислал 360.ru один из очевидцев.
Судя по кадрам, взрыв пришелся на верхние этажи здания.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что повреждения получили несколько многоквартирных домов по двум улицам. Ранения получил, предположительно, один человек. На место выехали оперативные службы.
Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщал, что пострадать при взрыве могли до 10 квартир. Осколки фасада и стекол упали на двух человек, проходивших под окнами дома.
Еще 20 тысяч заявок на получение земельных участков без торгов подали в Подмосковье
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Овчинский: 3D-модели лучших объектов Москвы по реновации попали на карту 2ГИС
Стройконтроль Подмосковья провел 300 выездов при восстановлении школы в Мариуполе
Жителей Подмосковья пригласили на конкурсы лучших практик школьных библиотек
Спектакли, 3D-скульптуры и мастер-классы. Художник Николай Полисский – о фестивале современной культуры в Одинцове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте