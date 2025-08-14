Три человека пострадали при атаке украинского дрона в Ростове-на-Дону

Shot: при атаке БПЛА на дом в Ростове-на-Дону пострадали три человека

В результате атаки украинского дрона в Ростове-на-Дону пострадали три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника, беспилотник врезался в крышу, пострадали как минимум 10 квартир. На двух человек, которые находились под окнами дома, упали осколки фасада и стекла.

«Сидели дома, услышали громкий взрыв, задрожал весь дом. На балкон вышли, увидели дым. Сейчас все прекратилось», — рассказала 360.ru о ситуации очевидец.

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате атаки украинского беспилотника увеличилось до пяти. Трое из них — жильцы дома, в который врезался БПЛА, другие двое — прохожие. На месте работают экстренные службы, последствия уточняются.

Днем ранее объект топливной инфраструктуры загорелся в Брянской области после атаки БПЛА.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнял, что одному из пожарных потребовалась госпитализация, его доставили в больницу. Глава региона поблагодарил оперслужбы за работу.