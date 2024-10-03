Появилось первое видео из освобожденного Угледара

ТАСС опубликовал видео из Угледара, на котором военные устанавливают флаг России

Первое видео из освобожденного российскими войсками Угледара появилось в Сети. Кадры опубликовал ТАСС .

Видеозапись агентству предоставили военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. На кадрах российские военные устанавливают флаг на крышах многоэтажных домов в Угледаре.

Об освобождении Угледара Минобороны России сообщило 3 октября. Контроль над городом взяли подразделения группировки войск «Восток».

Угледар украинцы укрепляли на протяжении 10 лет, его называли последним форпостом ВСУ в ДНР. Освобождение населенного пункта стало результатом кропотливой и грамотной работы Вооруженных сил России.