Появились подробности участия бойцов из КНДР в боях под Курском

Военкор Сапоньков: ВС России были на флангах во время боя с участием ССО КНДР

Вооруженные силы России занимали позиции на флангах во время боя с участием сил специальных операций Корейской Народно-Демократической Республики в Курской области. Об этом сообщил российский военкор Роман Сапоньков в своем Telegram-канале .

«Сделано это было по практическим соображениям. Корейцам сказали: „Увидишь широкие глаза в форме, вали не думая. Наших там нет“», — написал он.

Министерство обороны России не предоставило официального подтверждения или опровержения информации о том, что спецназ Северной Кореи участвовал в боевых действиях в Курской области. В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном присутствии северокорейских военных на территории страны в оборонное ведомство.

После сообщений о штурме Плехова спецназом КНДР появилось видео с бойцами. На опубликованных кадрах военные шли по заснеженной дороге с ранеными товарищами.

Ранее США и их союзники пригрозили, что могут «ответить» России на якобы вовлечение северокорейских военных в боях на территории Курской области. Однако Пентагон не смог подтвердить слухи о присутствии бойцов из КНДР в приграничных районах России.