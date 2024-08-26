Появились подробности об атаковавших Саратовскую область дронах ВСУ

Украинские боевики нанесли удар по Саратовской области дронами «Бобер». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, дальность полета этого типа беспилотников составляет порядка 800 километров, при этом они способны разогнаться до 150 километров в час. «Бобры» внешне напоминают мини-самолеты.

В ночь на понедельник, 26 августа, ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками, обломки сбитых дронов рухнули на многоэтажные дома в Энгельсе и Саратове. В Энгельсе пострадавших не было, а в Саратове тяжелые травмы получила одна женщина, отмечал глава региона Роман Бусаргин.

Минобороны заявляло, что в течение ночи дежурные средства ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ в небе над рядом регионов страны, в том числе девять — над Саратовской областью.

После этого на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в ряде областей прогремели мощные взрывы.