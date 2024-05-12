Появились подробности о размещении эвакуированных жильцов дома в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 15:43 Появились подробности о размещении эвакуированных жильцов дома в Белгороде Заммэра Белгорода Андреев: в школе № 15 организовали пункт сбора эвакуированных Пресс-служба МЧС

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Власти Белгорода организовали в школе № 15 пункт сбора эвакуированных жильцов из дома по улице Щорса, где произошло обрушение из-за попадания украинской ракеты. Об этом рассказал заместитель мэра по социальной политике Сергей Андреев.

«Здесь производится первичная регистрация. Эвакуированные могут перекусить, выпить чай. Дальше на автобусах мы везем их в пункты временного размещения. Мы развернули два таких пункта, при необходимости развернем еще», — сказал представитель администрации.

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ВСУ 12 мая обстреляли жилые кварталы Белгорода. В результате один из подъездов высотки обрушился.

На месте находятся спасатели, они ищут людей под завалами. Белгородцы поделились видео, снятыми возле разрушенного здания. По предварительным данным, по городу ударили из Харьковской области.