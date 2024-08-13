Появились кадры уничтожения украинского истребителя на аэродроме

«Расчет ОТРК „Искандер-М“ ВС России нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники ВСУ в районе аэродроме Миргород. В результате удара ликвидирован боевой самолет Су-27 воздушных сил Украины», — указали в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России ударили по движущейся технике ВСУ на территории Курской области с помощью беспилотника Zala. Кроме того, расчет РСЗО «Торнадо-С» ликвидировал колонну украинской бронетехники в пограничных районах Курской области.

В ведомстве подчеркивали, что ВСУ потеряли уже более двух тысяч человек в боях на Курском направлении.