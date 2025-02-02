Появились кадры уничтожения MaxxPro на Покровском направлении

Военные засекли импортную технику на Покровском направлении. На запись попали три удара дронами-камикадзе. Сначала беспилотник влетел в переднюю часть развернувшегося на грунтовой дороге БТР, за которым стояли несколько украинских военнослужащих. Затем два других БПЛА добили перевернутую взрывом технику.

Еще один MaxxPro украинские военные потеряли в Курской области. Дрон пробил крышу машины, когда ВСУ в боях за Плехово пытались перебросить на ней резервы. Другой бронетранспортер вышел из строя в зоне ответственности группировки «Север» в составе колонны из 20 единиц техники.