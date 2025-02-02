Появились кадры уничтожения MaxxPro на Покровском направлении

Отряд спецназначения «Вега» уничтожил принадлежавший Вооруженным силам Украины американский бронетранспортер MaxxPro. Военкор Александр Коц показал видео операции в своем Telegram-канале.
«Засади MaxxPro в пятак», — подписал он ролик.
Военные засекли импортную технику на Покровском направлении. На запись попали три удара дронами-камикадзе. Сначала беспилотник влетел в переднюю часть развернувшегося на грунтовой дороге БТР, за которым стояли несколько украинских военнослужащих. Затем два других БПЛА добили перевернутую взрывом технику.
Еще один MaxxPro украинские военные потеряли в Курской области. Дрон пробил крышу машины, когда ВСУ в боях за Плехово пытались перебросить на ней резервы. Другой бронетранспортер вышел из строя в зоне ответственности группировки «Север» в составе колонны из 20 единиц техники.
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