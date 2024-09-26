Многоцелевой катер проекта «Ярославец» удалось обнаружить благодаря работе расчета разведывательного БПЛА в населенном пункте Очаково Николаевской области. После этого его уничтожили ударом барражирующего боеприпаса.

Ранее российские артиллеристы уничтожили сеть опорных пунктов и группу украинских военнослужащих в районе Купянска. Они тесно взаимодействовали с расчетами комплексов БПЛА, которые корректируют точность огня артиллерийских орудий и осуществляют разведку позиций ВСУ.

Также российская авиация уничтожила польский отряд ВСУ в Харьковской области. В результате прямого попадания военные ликвидировали пункт временной дислокации украинских боевиков. Четыре авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции попали точно в цель.