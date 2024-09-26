Российские военные уничтожили катер украинских боевиков «Ярославец» барражирующим боеприпасом «Ланцет». Видео показала пресс-служба Минобороны.
Многоцелевой катер проекта «Ярославец» удалось обнаружить благодаря работе расчета разведывательного БПЛА в населенном пункте Очаково Николаевской области. После этого его уничтожили ударом барражирующего боеприпаса.
Ранее российские артиллеристы уничтожили сеть опорных пунктов и группу украинских военнослужащих в районе Купянска. Они тесно взаимодействовали с расчетами комплексов БПЛА, которые корректируют точность огня артиллерийских орудий и осуществляют разведку позиций ВСУ.
Также российская авиация уничтожила польский отряд ВСУ в Харьковской области. В результате прямого попадания военные ликвидировали пункт временной дислокации украинских боевиков. Четыре авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции попали точно в цель.
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