Минобороны сообщило об уничтожении авиацией польского отряда ВСУ в Богуславке

Российская боевая авиация уничтожила отряд польских военнослужащих в составе ВСУ в районе населенного пункта Богоуславка Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«В результате прямого попадания бомбардировочная авиация уничтожила пункт временной дислокации ВСУ. Четыре авиационные бомбы с УМПК попали точно в цель», — заявил он.

Бигма уточнил, что среди польских военнослужащих ВСУ потери составили до 40 бойцов.

Ранее группировки российских войск «Днепр» точным ударом орудия Д-30 ликвидировала пункт управления боевиков ВСУ севернее Работина. Также артиллеристы точечным огнем вытеснили националистов с нужного участка и открыли дорогу штурмовым группам, которые выполнили боевые задачи в непосредственной близости к противнику.

Кроме того, артиллеристы уничтожили сеть опорников ВСУ под Купянском.