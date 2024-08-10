Появились кадры уничтожения «Искандером-М» командного пункта ВСУ под Курском

МО: «Искандер-М» поразил командный пункт ВСУ в приграничье Курской области

Фото: РИА «Новости»

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ликвидировал командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Видеозапись с уничтожением украинских боевиков опубликовали «Известия».

В Минобороны уточнили, что ракетчики ликвидировали 15 командиров ВСУ, которые находились в командном пункте 22-й отдельной механизированной бригады. Как уточнил RT, расчеты «Искандер-М» получили координаты от разведчиков и атаковали цель.

В этот же день российские войска выпустили ракету с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников в Курской области. Они ликвидировали 15 боевиков.

По данным Минобороны, военные с начала операции на Курском направлении уничтожили 1120 солдат ВСУ и 140 бронемашин. Украинская армия потеряла две огневые установки ЗРК «Бук М1», установку реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», а также шесть орудий полевой артиллерии.

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