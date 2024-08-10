ВСУ потеряли больше тысячи солдат за время боев в Курской области

МО: за время боев в Курской области ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих

За время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла 1120 солдат и 140 бронемашин. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Там уточнили, что российские бойцы уничтожили 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей.

Помимо этого, ВСУ лишились двух самоходных огневых установок зенитного ракетного комплекса «Бук М1», пусковой установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и шести орудий полевой артиллерии.

В ведомстве отметили, что в течение суток военные не дали украинским боевикам прорваться в районы Ивашковского, Малой Локни и Ольговки. ВС РФ разгромили противника и его технику у населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердликово. Авиация и ракетные войска нанесли удары по врагу в Сумской области.

В результате боев за минувшие 24 часа ВСУ потеряли до 175 военных, а также 36 бронеавтомобилей.

Ранее российские Ми-28НМ ударили по солдатам ВСУ и их технике под Курском. Затем экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на взлетную площадку.