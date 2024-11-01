Появились кадры с места удара беспилотника ВСУ по многоквартирному дому в Брянске

Baza опубликовала видео с места удара беспилотника ВСУ по дому в Брянске

Появилось видео из Брянска, где БПЛА атаковал многоквартирный дом. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza .

На них видно многоэтажное здание и прибывшие на место ЧП полицейские машины.

«Прилетел беспилотник», — сказал автор видео за кадром.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки на дом пострадал один житель. Также на одном из этажей повреждения получили окна, балкон и фасад.

Ранее украинские силы осуществили массированную атаку на Бердянск. Как заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Власти решили приостановить работу детсадов и школ до стабилизации обстановки.