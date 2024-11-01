Житель Брянска пострадал в результате удара дрона ВСУ

ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в Брянске. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома», — написал он.
Глава региона отметил, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Данные о последствиях еще уточняют.
Ранее, 27 октября, Богомаз сообщил об уничтожении 40 БПЛА в небе над Брянской областью. Также в этот день пограничники вместе с росгвардейцами предотвратили попытку ВСУ прорвать границу в Климовском районе около населенного пункта Манев.
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