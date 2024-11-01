Житель Брянска пострадал в результате удара дрона ВСУ

Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал дом в Брянске, пострадал человек

ВСУ с помощью беспилотника атаковали многоквартирный дом в Брянске. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома», — написал он.

Глава региона отметил, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Данные о последствиях еще уточняют.

Ранее, 27 октября, Богомаз сообщил об уничтожении 40 БПЛА в небе над Брянской областью. Также в этот день пограничники вместе с росгвардейцами предотвратили попытку ВСУ прорвать границу в Климовском районе около населенного пункта Манев.