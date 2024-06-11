ВСУ атаковали Шебекино, Новую Таволжанку и поселок Красное

Несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под удар украинской армии 11 июня. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале , есть повреждения.

В Шебекине после прилета снаряда выбило окна в трех жилых домах и посекло осколками гараж. В селе Новая Таволжанка беспилотник сбросил взрывчатку на территорию домовладения, повреждения получили несколько хозпостроек. Еще один дрон атаковал поселок Красное.

«В результате атаки повреждено сельскохозяйственное предприятие», — написал губернатор.

Информация о последствиях ударов еще уточняется. На месте работают оперативные службы.

Ранее три жителя Шебекина пострадали в результате атаки ВСУ. Женщина получила множественные ранения лица и шеи, двое мужчин — закрытые черепно-мозговые травмы, контузию и сотрясение мозга.