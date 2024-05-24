Появились кадры последствия удара по поезду с танками ВСУ под Харьковом

Опубликованы кадры с места удара по составу с техникой ВСУ в Харьковской области

Последствия удара российских войск по составу с техникой для ВСУ в Харьковской области появились в Сети. Повреждения железнодорожной инфраструктуры опубликовало государственное предприятие «Украинская железная дорога» в Telegram-канале .

Судя по фото, на месте произошло возгорание. В здании заметны поврежденные стекла, а также навес над рельсами.

«Обошлось без жертв и травмированных», — уточнили в компании.

«Украинская железная дорога» уточнила, что в результате обстрела повреждения получили колеи, строения, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

Как сообщил Telegram-канал «Военное дело», российские бойцы атаковали военные объекты под Харьковом. ВС РФ провели массированный обстрел. Под ударом оказалась разгрузочная станция в Люботине. Именно туда приехал поезд с военной техникой для боевиков ВСУ.