Появились кадры последствий обстрела ВСУ рынка в Новой Каховке

Сальдо: восемь человек пострадали при обстреле ВСУ рынка в Новой Каховке

губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram

Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками Центрального рынка в Новой Каховке выросло до восьми. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, опубликовав кадры с места происшествия.

По населенному пункту националисты ударили минимум 11 раз. Среди пострадавших — шесть женщин и двое мужчин. Кроме того, сгорел автомобиль ВАЗ-2108.

Сальдо отметил, что двух пострадавших с тяжелыми ранениями отвезли в Геническую центральную районную больницу.

«Врачи делают все необходимое для спасения их жизней», — написал губернатор.

губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram
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губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: губернатор Херсонской области Владимир Сальдо/Telegram
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За сутки украинская артиллерия выпустила по региону 38 снарядов.

В херсонском Минздраве ранее сообщали об одном погибшем и шести пострадавших, один из раненых будет получать помощь амбулаторно.

Несколько дней назад Сальдо рассказывал, как украинские дроны охотятся за мирными жителями области. Он назвал такие действия нечеловеческими».

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