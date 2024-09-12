Появились кадры последствий обстрела ВСУ рынка в Новой Каховке

Сальдо: восемь человек пострадали при обстреле ВСУ рынка в Новой Каховке

Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками Центрального рынка в Новой Каховке выросло до восьми. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, опубликовав кадры с места происшествия.

По населенному пункту националисты ударили минимум 11 раз. Среди пострадавших — шесть женщин и двое мужчин. Кроме того, сгорел автомобиль ВАЗ-2108.

Сальдо отметил, что двух пострадавших с тяжелыми ранениями отвезли в Геническую центральную районную больницу.

«Врачи делают все необходимое для спасения их жизней», — написал губернатор.