Появились кадры последствий обстрела ВСУ рынка в Новой Каховке

Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками Центрального рынка в Новой Каховке выросло до восьми. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, опубликовав кадры с места происшествия.
По населенному пункту националисты ударили минимум 11 раз. Среди пострадавших — шесть женщин и двое мужчин. Кроме того, сгорел автомобиль ВАЗ-2108.
Сальдо отметил, что двух пострадавших с тяжелыми ранениями отвезли в Геническую центральную районную больницу.
«Врачи делают все необходимое для спасения их жизней», — написал губернатор.
За сутки украинская артиллерия выпустила по региону 38 снарядов.
В херсонском Минздраве ранее сообщали об одном погибшем и шести пострадавших, один из раненых будет получать помощь амбулаторно.
Несколько дней назад Сальдо рассказывал, как украинские дроны охотятся за мирными жителями области. Он назвал такие действия нечеловеческими».
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