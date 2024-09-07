«Нечеловеческие действия». Сальдо заявил об «охоте» дронов ВСУ на мирных жителей

Вооруженные силы Украины с помощью дронов «охотятся» на мирное население Херсонской области. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава региона Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости».
«Нападают просто на гражданских людей, на машины. В некоторых случаях даже на велосипедистов падают», — заявил он.
Операторы дронов ВСУ целенаправленно ищут жертв с воздуха, добавил губернатор.
По его словам, подконтрольный украинским войскам Херсон превратился в пустынный город, сейчас там много иностранных наемников ВСУ. Население сократилось почти в семь раз. Сальдо назвал сложившуюся ситуацию плачевной.
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