ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке, есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и шестеро получили ранения при обстреле рынка в Новой Каховке

При обстреле украинскими боевиками рынка в Новой Каховке погиб один человек, а пяти получившим ранения потребовалась госпитализация. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Херсонской области.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие получили минно-взрывные травмы. Трое из них находятся в состоянии средней тяжести в Каховской больнице. Состояние еще двух человек медики оценили как тяжелое и отправили в Геническую ЦРБ.

При необходимости, подчеркнули в Минздраве, раненых перевезут на лечение в другие регионы.

Еще один пострадавший будет получать помощь амбулаторно.

Ранее шесть человек, в том числе несовершеннолетняя, пострадали при обстреле больницы в Горловке. ВСУ ударили по населенному пункту кассетными боеприпасами.