Атаковавшие Воронеж беспилотники начинили поражающими элементами

Беспилотники ВСУ, атаковавшие Воронеж, были начинены поражающими элементами. Такие данные опубликовал Telegram-канал Shot .

Несколько жителей домов на улице Березовая Роща в беседе с каналом отметили, что обнаружили маленькие железные шарики после атаки БПЛА.

Их нашли в кузове пострадавшей припаркованной машины, пояснили собеседники Shot.

Среди населения, по предварительным данным, никто ранений не получил.

Ранее об атаке нескольких украинских беспилотников на область сообщил губернатор региона Александр Гусев. Дроны подавили и уничтожили дежурные средства ПВО и РЭБ.

«Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща», — уточнял Гусев.

Обломки еще одного беспилотника упали на Ленинском проспекте в Воронеже. В результате в одном многоквартирном доме выбило стекла, а также повредило несколько автомобилей.