Украинские военнослужащие попытались прорвать границу в Белгородской области. Видео уничтожения живой силы и бронетехники ВСУ в районе автомобильного пропускного пункта «Колотиловка» опубликовал Telegram-канал Mash.

«Хлопцев заранее заметили наши пограничники, дали подойти поближе и героически преподали урок почвоведения. Бой вели шесть часов», — уточнили в сообщении.

На кадрах видно, как украинские боевики пробирались между защитными бетонными блоками. Всего через АПП пытались прорваться около 30 солдат ДРГ ВСУ. После того, как по одному бойцу нанесли удар и он упал, остальные украинские военные разбежались.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что на территории Курской области действуют не только бойцы ВСУ, но также иностранные наемники, причем самой операцией руководят специалисты НАТО.

По словам бойца подразделения спецназа с позывным Псих, 11 августа в регион перебросили новейшие дроны «Борз» для уничтожения бронетехники противника.