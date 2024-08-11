Бойцы «Ахмата» начали громить украинскую технику в Курской области FPV-дронами

«Ахмат» перебросил FPV-дроны и приступил к уничтожению техники ВСУ под Курском

Спецназ «Ахмат» перебросил беспилотники для уничтожения бронетехники украинской армии в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил боец подразделения с позывным Псих.

«Да, у противника очень много бронетехники, и нам необходимо ее уничтожить. И вот эти штучки (FPV-дроны —прим. ред.) помогают нам с этим справляться», — уточнил он.

Военный добавил, что целей много, а также заверил в освобождении Курской области.

По данным издания, спецназовцев вооружили новыми беспилотниками «Борз», чтобы они протестировали их на вражеской технике.

«Борз» — хорошая штука. Рекомендую. Летит везде — лесополки, не лесополки. Тянет нормально. Три килограмма, километров на 10», — пояснил боец.

Ранее авиация ударила по боевой технике и солдатам ВСУ в приграничных районах Курской области. Видео с уничтожением показало Минобороны РФ.