Бойцы «Ахмата» начали громить украинскую технику в Курской области FPV-дронами
«Ахмат» перебросил FPV-дроны и приступил к уничтожению техники ВСУ под Курском
Спецназ «Ахмат» перебросил беспилотники для уничтожения бронетехники украинской армии в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил боец подразделения с позывным Псих.
«Да, у противника очень много бронетехники, и нам необходимо ее уничтожить. И вот эти штучки (FPV-дроны —прим. ред.) помогают нам с этим справляться», — уточнил он.
Военный добавил, что целей много, а также заверил в освобождении Курской области.
По данным издания, спецназовцев вооружили новыми беспилотниками «Борз», чтобы они протестировали их на вражеской технике.
«Борз» — хорошая штука. Рекомендую. Летит везде — лесополки, не лесополки. Тянет нормально. Три килограмма, километров на 10», — пояснил боец.
Ранее авиация ударила по боевой технике и солдатам ВСУ в приграничных районах Курской области. Видео с уничтожением показало Минобороны РФ.