«Удар наносился модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение целей», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

ЭкипажСу-34 ударил по разведанным укрепленным целям ВСУ модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения боевой задачи благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал об агонии ВСУ на Курском направлении. Он добавил, что его бойцы 1 сентября подбили две боевые бронемашины ВСУ, огневую точку с минометом и разведдрон «Баба-яга». Утром 2 сентября он сообщил, что спецназовцы за сутки сожгли «три техники фашистские», а также квадроцикл и миномет ВСУ.