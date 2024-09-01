Командир «Ахмата» заявил об агонии ВСУ на курском направлении

Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил две ББМ, миномет и дрон в Курской области

Российские военные за день уничтожили в Курской области украинский дрон «Баба-яга», несколько боевых бронемашин и миномет. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об этом в своем Telegram-канале .

По его словам, на Курском направлении бойцы подбили пару боевых бронемашин Вооруженных сил Украины, на Мартыновском при помощи FPV-дронов — огневую точку с минометом и разведывательный дрон «Баба-яга». Алаудинов сообщил, что украинские солдаты получили ранения либо погибли.

«Противник опять же продолжал безрезультатные попытки продвинуться. <…> Враг действительно находится в очень тяжелом состоянии, и в своей агонии пытается максимально нанести вред мирному населению», — сказал он.

Потери ВСУ в Курской области превысили восемь тысяч человек, сообщил RT. За последние сутки в приграничных районах погибли до 400 украинских бойцов.