Алаудинов: спецназ «Ахмат» за сутки сжег три единицы техники ВСУ под Суджей

Украинские войска за сутки потеряли в Суджанском районе Курской области несколько единиц техники. Многие солдаты ВСУ получили ранения, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

«Наши ребята в направлении Русского Поречного двигавшуюся технику сегодня жгли. Сожгли три техники фашистские. Кроме этого, соседи пожгли сегодня один квадроцикл и один миномет», — сказал он.

Алаудинов добавил, что под вечер бойцы Вооруженных сил Украины попытались занять российские позиции, но пострадали сами. По его словам, многие раненые украинцы остались на поле боя.

В целом командир оценил обстановку на Курском направлении как контролируемую. Алаудинов сказал, что там продолжились позиционные бои.

Ожесточенные боевые действия идут в Угледаре. Российские военные разнесли позиции ВСУ около шахты «Южно-Донбасская № 1».