«Технику сегодня жгли». Алаудинов рассказал об успехах на Курском направлении

Алаудинов: спецназ «Ахмат» за сутки сжег три единицы техники ВСУ под Суджей

Фото: РИА «Новости»

Украинские войска за сутки потеряли в Суджанском районе Курской области несколько единиц техники. Многие солдаты ВСУ получили ранения, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Наши ребята в направлении Русского Поречного двигавшуюся технику сегодня жгли. Сожгли три техники фашистские. Кроме этого, соседи пожгли сегодня один квадроцикл и один миномет», — сказал он.

Алаудинов добавил, что под вечер бойцы Вооруженных сил Украины попытались занять российские позиции, но пострадали сами. По его словам, многие раненые украинцы остались на поле боя.

В целом командир оценил обстановку на Курском направлении как контролируемую. Алаудинов сказал, что там продолжились позиционные бои.

Ожесточенные боевые действия идут в Угледаре. Российские военные разнесли позиции ВСУ около шахты «Южно-Донбасская № 1».

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Fabian Strauch / dpa

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