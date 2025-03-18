Появились кадры курской больницы, где нашли тело убитой ВСУ беременной девушки

В Сети появились кадры больницы в Курской области, где нашли тело убитой украинскими боевиками беременной девушки. Ролик показал военкор RT Александр Яремчук.

На кадрах — центральные районы Суджи. Сейчас город переполнен дронами, рассказал журналист на видео. Он также запечатлел руины, оставшиеся в результате боевых действий.

Больница тоже оказалась частично разрушена. Именно там нашли тело Нины Кузнецовой — она пыталась выехать в Курск летом 2024 года после вторжения ВСУ. Боевики расстреляли ее машину. Тело беременной девушки недавно нашли волонтеры и военные.

Следователи ранее возбудили уголовное дело по факту убийства боевиками ВСУ восьмерых жителей Суджанского района Курской области. Специалисты установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению.