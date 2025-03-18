Появились кадры курской больницы, где нашли тело убитой ВСУ беременной девушки

В Сети появились кадры больницы в Курской области, где нашли тело убитой украинскими боевиками беременной девушки. Ролик показал военкор RT Александр Яремчук.
На кадрах — центральные районы Суджи. Сейчас город переполнен дронами, рассказал журналист на видео. Он также запечатлел руины, оставшиеся в результате боевых действий.
Больница тоже оказалась частично разрушена. Именно там нашли тело Нины Кузнецовой — она пыталась выехать в Курск летом 2024 года после вторжения ВСУ. Боевики расстреляли ее машину. Тело беременной девушки недавно нашли волонтеры и военные.
Следователи ранее возбудили уголовное дело по факту убийства боевиками ВСУ восьмерых жителей Суджанского района Курской области. Специалисты установят и привлекут к ответственности всех причастных к преступлению.
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