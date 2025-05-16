Появились кадры из атакованного дронами ВСУ Севастополя

Очевидцы показали кадры из атакованного ВСУ Севастополя. Видео и фото опубликовал Telegram-канал «ЧП Севастополь» .

Местные жители слышали громкие взрывы и видели черный дым в небе.

«Сбили дрон, видимо, видела в небе черное маленькое облачко сразу после взрыва», — сообщила очевидец.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале ранним утром написал, что громкие звуки, которые было слышно в городе, — работа российских военных.

«По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — уточнил он.

Развожаев напомнил, что нельзя снимать на фото и видео и размещать в сети работу ПВО. Он призвал население доверять только официальной информации.

Минувшей ночью силы ПВО за ночь сбили 65 украинских беспилотников над регионами России. Дроны уничтожили и перехватили над акваторией Черного моря, Крымом и Белгородской областью.