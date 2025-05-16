Почти 70 украинских беспилотников уничтожили над Россией минувшей ночью

За минувшую ночь силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Над акваторией Черного моря уничтожили и перехватили 43 дрона, над Крымом — 21. Еще один беспилотник ликвидировали в Белгородской области.
Информация о повреждениях не поступала.
Ранее четверо жителей Валуйского и Шебекинского округов под Белгородом получили ранения при обстрелах ВСУ.
Один из них попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что власти Белгородской области ищут новые способы защиты жителей от атак беспилотников ВСУ.
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