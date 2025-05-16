Почти 70 украинских беспилотников уничтожили над Россией минувшей ночью

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА над регионами России

За минувшую ночь силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Над акваторией Черного моря уничтожили и перехватили 43 дрона, над Крымом — 21. Еще один беспилотник ликвидировали в Белгородской области.

Информация о повреждениях не поступала.

Ранее четверо жителей Валуйского и Шебекинского округов под Белгородом получили ранения при обстрелах ВСУ.

Один из них попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что власти Белгородской области ищут новые способы защиты жителей от атак беспилотников ВСУ.