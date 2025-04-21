Появились кадры чудесного спасения бойца ВС РФ после атаки дрона ВСУ

Военкор Дамбиев: дрон ВСУ отлетел от российского бойца, не сработав от удара

Боец ВС РФ попал под удар украинского FPV-дрона, но остался невредимым, так как боеприпас не сработал. Кадрами чудесного спасения российского военного поделился в своем Telegram-канале военкор Чингис Дамбиев.

«Нашему бойцу очень сильно повезло. Вражеский FPV-дрон не сработал после удара», — написал он.

На кадрах видно, как украинский беспилотник летел прямо за российским военным. Боец пытался от него убежать, но тут дрон врезался ему прямо в спину и сбил с ног.

Коптер при этом отлетел в сторону от бойца, но не сдетонировал. Российский военный после удара дрона ВСУ поднялся на ноги и побежал дальше.

В начале года военный священник рассказал о чудесных спасениях российских военных после таинства крещения. Одного бойца «рука Божья» вытянула из горящего танка. В каску другого во время взрыва кассетного боеприпаса прилетел осколок, но сам боец не пострадал.