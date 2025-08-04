Появилась запись переговоров нежелающего умирать бойца ВСУ с командиром

В Сети опубликовали переговоры нежелающего умирать бойца ВСУ с командиром 14-й бригады Нацгвардии Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

На записи слышно, как офицер с позывным Белый задавал вопрос подчиненному, почему тот уже три раза отходил под огнем ВС России. Боец пытался объяснить, что его позицию уничтожили. Однако командир не верил и в агрессивной форме требовал от военнослужащего вернуться под пули.

В украинских пабликах появилась информация, что оборона ВСУ начала терять целостность на фоне наступления российских войск. Среди командиров ВСУ началась паника. Накануне ВС России заняли связывающую Красноармейск и Константиновку автомобильную трассу.

Глава ДНР Денис Пушилин 2 августа заявил, что бойцы Южной группировки войск освободили село Александро-Калиново. Потери противника составили до 150 человек.