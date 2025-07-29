Оборона ВСУ начинает терять целостность, а прифронтовая линия распалась на отдельные очаги. Об этом сообщил Telegram-канал украинского проекта «Резидент».

Авторы отметили, что в рядах ВСУ наблюдаются признаки управленческого коллапса. Особенно тяжелая ситуация на подступах к Запорожью, в окрестностях Мирнограда и Купянска.

В публикации также говорится, что решения о переброске войск зачастую принимаются без четкого плана и в экстренном порядке, а координация между подразделениями нарушена.

«На Харьковщине фронт трещит под давлением как с востока — в районе Купянска, так и с севера — в районе Волчанска», — заключили авторы публикации.

Ранее 29 июля Минобороны сообщило об освобождении Новоукраинки в Донецкой Народной Республике и Темировки в Запорожской области. Отличились бойцы группировок войск «Центр» и «Восток» соответственно.