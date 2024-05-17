Появилась видеозапись со сдачей в плен боевиков ВСУ в Волчанске | 360°

17 мая 2024, 10:34
Появилась видеозапись со сдачей в плен боевиков ВСУ в Волчанске
«РГ» опубликовала кадры пленения украинских военных в Волчанске
Украинские военнослужащие стали активно сдаваться в плен ВС России в Волчанске в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации издания, войска разбили украинские подразделения под Волчанском. В плен российской группировке «Север» сдались седьмой погранотряд и 116-я бригада теробороны ВСУ.
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«Выжившие запросили эвакуацию раненых и приказ на отход, но командование ответило жестким отказом», — указали в канале.
Видеозаписи со сдачей в плен военных ВСУ в Волчанске опубликовала «Российская газета». На кадрах видно, что несколько боевиков во время зачистки здания попросили в них не стрелять и сложили оружие.
Ранее российские бойцы с помощью «Искандера» ликвидировали командный пункт ВСУ в Харьковской области. По словам командира мотострелкового батальона группировки «Север», артиллерия ударила по боевикам для успешного продвижения штурмовиков на этом направлении.
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