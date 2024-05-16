«Полностью уничтожен». ВС РФ ликвидировали командный пункт ВСУ в Харьковской области | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 18:56 «Полностью уничтожен». ВС РФ ликвидировали командный пункт ВСУ в Харьковской области МО РФ: командный пункт ВСУ в Харьковской области уничтожили ударом «Искандера»

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В Харьковской области российские военные уничтожили командный пункт ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удар по месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

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«Полностью уничтожен командный пункт бригады, склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих ВСУ», — отметили в сообщении.

Украинские военные начали массово сдаваться в плен в Волчанске под Харьковом.Речь идет о солдатах седьмого погранотряда и 116-й бригады теробороны украинской армии. Украинские боевики практически не оказывали боевого сопротивления.