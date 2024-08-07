В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ. Одна из местных жительниц в беседе с 360.ru рассказала подробности случившегося.

«Увидела, как что-то похожее на маленький самолет в течение 30 секунд на большой скорости подлетело к нашему дому», — рассказала она.

Женщина стояла на балконе, когда услышала громкий звук двигателя и стала вглядываться вдаль, чтобы понять, что происходит.

Беспилотник летел очень низко. Очевидица сразу поняла, что БПЛА может попасть в дом. Дрон врезался в соседний подъезд, сначала раздался один взрыв. На балконе от ударной волны все тряслось, в машинах у дома сработала сигнализация. Спустя четыре минуты, по словам женщины, где-то в стороне раздался второй хлопок.

Как сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев, дежурные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы подавили несколько украинских беспилотников. Информации о пострадавших не было. Повреждения получили несколько машин и фасад жилого дома на улице Березовая Роща.