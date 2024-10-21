Российский боец озвучил рекорды сложности боев в Курской области

Против Вооруженных сил России на территории Курской области воюют сразу 14 бригад ВСУ. Об этом ТАСС сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

По его словам, в регионе присутствуют подразделения иностранных наемников, в том числе из западных частных военных компаний.

«Курская область, на самом деле, самая сложная. Сравнивать с чем мне есть. Особенно в начале, интенсивность боев была такая, что даже на еду и сон у нас времени не было. Регион побил рекорды по сложности», — сказал Аид.

Военный отметил, что его группа успела поработать в Серебрянском лесничестве, Белогоровке и Волчанске. Там также было непросто, однако именно в Курской области интенсивность боестолкновений оказалась выше.

Днем ранее ВСУ попытались прорвать российский тыл в Курской области. Боевики следовали в направлении Теткино и Волфино, но их планы пресекли российские бойцы.