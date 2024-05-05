Погибший в зоне СВО офицер из Ставрополья Михаил Васильев стал Героем России | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 01:42 Погибший в зоне СВО офицер из Ставрополья Михаил Васильев стал Героем России РИА «Новости»

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Военному со Ставрополья старшему лейтенанту Михаилу Васильеву, отличившемуся в зоне СВО, посмертно присвоили звание Героя России. Об этом рассказал дагестанский глава Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Звание Героя России присвоено отважному военнослужащему Михаилу Васильеву, жизнь которого тесно связана с Дагестаном. И хотя он родом из Ставропольского края, но наша республика стала для него вторым домом», — написал он.

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По словам Меликова, военный был предоставлен к званию Героя России еще при жизни, однако получил его посмертно. Наградили бойца за участие в трудных сражениях. Он несколько раз отличился в зоне специальной военной операции.

«Роту, которой командовал, офицер называл второй семьей. В день своей гибели Михаил спас 13 сослуживцев, до последнего вдоха он был предан своему выбору — защищать Родину», — написал Меликов.

Ранее звание Героя России посмертно присвоили прапорщику Фархаду Худайнатову. В 2023 году подгруппа под командованием бойца попала под обстрел. Военный несмотря на удары противников смог эвакуировать сослуживцев.

После этого, уже будучи раненым, вернулся и продолжил корректировать огонь. Когда ВСУ отступили, Худайнатов запросил эвакуацию. Однако жизнь военного так и не удалось спасти, он скончался на операционном столе.