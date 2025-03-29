Один из захвативших село Гуево в Курской области боевиков мог обучаться в частной британской морской школе Gordonstoun sail training, из которой в свое время выпустился король Карл III. Одежда убитого боевика украшена нашивкой этого заведения, сообщило РИА «Новости» .

Тело военнослужащего десантного подразделения Вооруженных сил Украины обнаружили штурмовики 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север». Под бронежилетом и камуфляжем боец носил толстовку с эмблемой морской школы из шотландского города Гордонстаун.

Неизвестно, учился ли он в Gordonstoun sail training или позаимствовал одежду у другого человека. Обычно вещи с логотипом школы получают ее выпускники, они редко поступают в свободную продажу.

Принц Чарльз, будущий Карл III, поступил в Gordonstoun sail training в апреле 1962 года. Позже он описывал эту школу, как место с очень строгими порядками.

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